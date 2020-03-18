Президент Португалии объявил чрезвычайное положение

Среда, 18 Март 2020 Португалия Португалия

Президент Португалии объявил чрезвычайное положение

Особый режим продлится 15 дней.

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса. Об этом сообщает издание Jornal Economico.

Особый режим начнется в полночь и продлится 15 дней. По истечению этого срока он может быть продлен. Указ президента подразумевает ряд серьезных ограничений, таких как свобода передвижения граждан и жителей страны, ограничение проезда по дорогам, а также фиксация цен на продукты и товары.

Согласно Конституции страны, чрезвычайное положение может быть объявлено лишь специальным указом Президента Республики и после одобрения правительства и парламента. Он вводится на территории всей страны и включает в себя ряд серьезных ограничений. Среди них:

Ограничение свободы передвижений жителей в любую точку страны;

Принуждение к карантину в профилактических целях;

Запрет проведения религиозных церемоний;

Запрет на проведение забастовок;

Закрытие торговых и развлекательных заведений или сокращения их часов работы;

Установление максимальных цен на товары и продукты;

Правительство получает право запросить движимое и недвижимое имущество граждан в целях предотвращения эпидемии;

Правительство получает право запросить медицинские услуги от организаций для предотвращения распространения эпидемии.

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