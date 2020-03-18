Президент Португалии объявил чрезвычайное положение

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса. Об этом сообщает издание Jornal Economico.



Особый режим начнется в полночь и продлится 15 дней. По истечению этого срока он может быть продлен. Указ президента подразумевает ряд серьезных ограничений, таких как свобода передвижения граждан и жителей страны, ограничение проезда по дорогам, а также фиксация цен на продукты и товары.



Согласно Конституции страны, чрезвычайное положение может быть объявлено лишь специальным указом Президента Республики и после одобрения правительства и парламента. Он вводится на территории всей страны и включает в себя ряд серьезных ограничений. Среди них:



Ограничение свободы передвижений жителей в любую точку страны;



Принуждение к карантину в профилактических целях;



Запрет проведения религиозных церемоний;



Запрет на проведение забастовок;



Закрытие торговых и развлекательных заведений или сокращения их часов работы;



Установление максимальных цен на товары и продукты;



Правительство получает право запросить движимое и недвижимое имущество граждан в целях предотвращения эпидемии;



Правительство получает право запросить медицинские услуги от организаций для предотвращения распространения эпидемии.