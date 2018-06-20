Президент Португалии покатался в московском метро

Среда, 20 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Президент Португалии покатался в московском метро

Президент Португалии рассказал о впечатлениях от московского метро

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза рассказал о радости болельщиков сборной России после ее победы над Египтом, которую наблюдал в столичном метро, пишет vz.ru.

Португальский президент рассказал о своей прогулке по Москве.

«Спустился в ваш метрополитен и обнаружил там огромное количество русских болельщиков, которые были просто счастливы по поводу вчерашней игры», - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

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