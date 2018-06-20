Президент Португалии покатался в московском метро

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза рассказал о радости болельщиков сборной России после ее победы над Египтом, которую наблюдал в столичном метро, пишет vz.ru.

Португальский президент рассказал о своей прогулке по Москве.

«Спустился в ваш метрополитен и обнаружил там огромное количество русских болельщиков, которые были просто счастливы по поводу вчерашней игры», - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.