Президент Португалии принял верительные грамоты посла Узбекистана

Среда, 22 Июль 2020 Португалия

Президент Португалии принял верительные грамоты посла Узбекистана

Посол Узбекистана в Португалии Сардор Рустамбаев вручил верительные грамоты португальскому президенту Марсело Ребело де Соуза.

Во время беседы президент Португалии заявил, что поддерживает преобразования в Узбекистане. Он также выступил за дальнейшее укрепление взаимовыгодного партнерства между двумя странами.

Отметим, Сардор Рустамбаев является также послом Узбекистана во Франции. Миссию посла в Португалии он будет выполнять по совместительству.

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