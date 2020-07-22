Президент Португалии принял верительные грамоты посла Узбекистана
Посол Узбекистана в Португалии Сардор Рустамбаев вручил верительные грамоты португальскому президенту Марсело Ребело де Соуза.
Во время беседы президент Португалии заявил, что поддерживает преобразования в Узбекистане. Он также выступил за дальнейшее укрепление взаимовыгодного партнерства между двумя странами.
Отметим, Сардор Рустамбаев является также послом Узбекистана во Франции. Миссию посла в Португалии он будет выполнять по совместительству.