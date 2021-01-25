Президентом Португалии избран Марселу Ребелу де Соуза

Воздержались от голосования 60,5%, что стало рекордным показателем.

Марселу Ребелу де Соуза, поддерживаемый PSD и CDS, получил 60,7% голосов, что соответствует 2 533 799 голосам. Это больше 2 411 925 голосов, полученных им в 2016 году (52%).

На втором месте оказалась Ана Гомес - кандидат, поддерживаемая PAN и Livre, с 12,97% голосов, что соответствует 541 345 голосам. Благодаря этому голосованию Ана Гомеш стала женщиной с наибольшим количеством голосов на президентских выборах, обогнав Марису Матиаш в 2016 году.

На третьем месте оказался Андре Вентура, кандидат, которого поддерживает Chega, с 11,9% и 496 583 голосами. На четвертом месте идет Жоау Феррейра, кандидат, поддерживаемый ПКП, с 4,32% (180 473 голоса). Мариса Матиас заняла пятое место с 3,95% (164 731 голос), что намного ниже 10%, достигнутых в 2016 году.

Далее следуют Тьяго Майан Гонсалвеш с 3,22% (134 427 голосов) и Виторино Силва с 2,94% (122 743 голоса).