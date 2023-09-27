Приоритеты Португалии - улучшение здоровья и снижение налогов

Португальцы считают снижение налогов и применение мер по улучшению системы здравоохранения приоритетами, которые правительство должно принять при подготовке государственного бюджета на 2024 год, согласно опросу Intercampus.

Несмотря на указание этих приоритетов, большинство респондентов (70%) говорят, что не верят, что очередной бюджет позволит им улучшить свои жилищные условия.

Сокращение государственного долга, которое было одной из целей правительства, названо приоритетом только 22,5% респондентов в этом опросе, включавшем 614 интервью, проведенных в период с 9 по 14 сентября.

Среди других приоритетов португальцы также упомянули, что бюджет должен создать условия для улучшения государственных школ (65% респондентов), а 63,5% принявших участие отмечают, что инвестиции в жилищное строительство являются одной из областей, которые должны быть отмечены в бюджете.