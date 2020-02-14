Продана картина португальской художницы Виейры да Силвы

Одна из наиболее известных работ португальской художницы Марии Елены Виейры да Силвы, созданная во время её изгнания в Бразилии во время Второй мировой войны, была продана с аукциона в Лондоне 11 февраля за 1,9 миллиона евро.

Базовая оценка картины под названием «L'Incendie II ou le Feu», датируемой 1944 годом, составляла от 1,2 до 1,5 миллионов фунтов. В итоге торговой на аукционе Sotheby's в Лондоне она была куплена за 1 635 миллионов фунтов стерлингов.

Полотно было написано во время Второй мировой войны и считается одной из самых важных картин португальской художницы, которая бежала в Бразилию в 1940 году вместе со своим мужем-евреев Арпадом Сженесом для того, чтобы избежать преследования нацистов. Они вернулись в Париж только в 1947 году, пишет ТАСС.

В этот период Виейра да Силва создала двадцать одну картину, три из которых датируются 1944 годом. «Темные и интроспективные, эти картины стали визуальными дневниками, с помощью которых художница могла размышлять о войне, которая бушует в Европе, а также о её собственном бурном душевном состоянии», - говорится в каталоге Sotheby's. В картине бесчисленные человеческие фигуры и дома превращаются в пламя, символизирующим ужасы мировой войны.

Искусствоведы сравнивают данную работу с работами 16-го и 17-го веков Иеронима Босха и Эль Греко и современной живописью Джексона Поллока. Родившаяся в Лиссабоне в 1908 году, Виейра да Силва переехала во французскую столицу, когда ей было девятнадцать лет. Она прожила всю жизнь в этом городе вплоть до своего ухода из жизни в 1992 году.

Всего на аукционе 11 февраля было продано 42 лота, включая работы Бэнкси, Грейсона Перри, Жана-Мишеля Баския, Герхарда Рихтера, Ива Кляйна и Фрэнсиса Бэкона. Главным событием аукциона стала работа "Всплеск" Дэвида Хокни, которая была продана за рекордные 24,1 млн фунтов стерлингов, что почти в восемь раз дороже, чем на аукционе в 2006 году, когда он был продан за 2,9 млн фунтов стерлингов.