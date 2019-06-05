Продажи автомобилей в Португалии падают

Данная тенденция сохраняется уже четвертый месяц подряд.

Продажи легковых автомобилей с начала года снизились на 4,7 процента, при этом продажи грузовых автомобилей увеличился на 32 процента. В прошлом месяце законными представителями автомобильных брендов, работающих в Португалии, было зарегистрирована продажа 26 659 новых автомобилей, что на три процента меньше, чем в том же месяце 2018 года, пишет ТАСС.