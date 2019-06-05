Продажи автомобилей в Португалии падают

Среда, 05 Июнь 2019 Португалия Португалия

Продажи автомобилей в Португалии падают

В прошлом месяце объем продаж легковых автомобилей в Португалии снизился.

Данная тенденция сохраняется уже четвертый месяц подряд. 

Продажи легковых автомобилей с начала года снизились на 4,7 процента, при этом продажи грузовых автомобилей  увеличился на 32 процента. В прошлом месяце законными представителями автомобильных брендов, работающих в Португалии, было зарегистрирована продажа 26 659 новых автомобилей, что на три процента меньше, чем в том же месяце 2018 года, пишет ТАСС.

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