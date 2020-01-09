Продажи домов в Португалии достигли 11-летнего максимума

Статистика свидетельствует о том, что на протяжении прошлого года в Португалии продавалось в среднем 660 объектов недвижимости в день. Объем продаж превысил 240 000 в 2018 году, и количество сделок с недвижимостью достигло самого высокого показателя, начиная с докризисного 2007 года.

Объем инвестиций в недвижимость Лиссабона превысил 12 миллиардов евро, а общий объем продаж превысил 26 миллиардов евро, пишет ТАСС.