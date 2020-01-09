Продажи домов в Португалии достигли 11-летнего максимума

Четверг, 09 Январь 2020 Португалия Португалия Португалия Недвижимость

Продажи домов в Португалии достигли 11-летнего максимума

Об этом стало известно на этой неделе после публикации статистических данных за прошлый год.

Статистика свидетельствует о том, что на протяжении прошлого года в Португалии продавалось в среднем 660 объектов недвижимости в день. Объем продаж превысил 240 000 в 2018 году, и количество сделок с недвижимостью достигло самого высокого показателя, начиная с докризисного 2007 года.

Объем инвестиций в недвижимость Лиссабона превысил 12 миллиардов евро, а общий объем продаж превысил 26 миллиардов евро, пишет ТАСС.

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