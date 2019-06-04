Продолжительность жизни в Португалии выросла до 80,8 лет

При этом данный показатель для мужчин составляет 77,78 лет для мужчин и 83,43 года для женщин, согласно опубликованным на этой неделе оценкам Национального статистического института страны (INE).

Согласно данным статистики, ожидаемая продолжительность жизни в 2018 году выросла на 0,48 лет для мужчин и на 0,24 - для женщин. Тем не менее, в период 2015–2017 годов наблюдалось замедление роста продолжительности жизни, пишет ТАСС.

«За десятилетие общая продолжительность жизни в Португалии выросла на 1,06 года, у мужчин - на 2,29 года, у женщин - на 1,62 года», - отметил представитель INE