Проект португальских ученых получил премию на фестивале в России

Пятница, 07 Июнь 2019 Португалия Португалия

Проект португальских ученых получил премию на фестивале в России

Проект разработан исследователями факультета науки и технологий Университета Коимбры.

Программа, созданная группой молодых ученых из Коимбры, получила премию на международном типографическом фестивале Typomania в Москве. Проект, разработанный исследователями факультета науки и технологий Университета Коимбры (FCTUC), называется Máquina de Ouver. Программа способна преобразовывать голоса в рисунки. В описании говорится, что она способна «визуализировать голос» как изображение. Вместе с португальцами на фестивале свои работы в представили ведущие специалисты по типографии и дизайнеры Европы и Азии.

Typomania - это международный фестиваль основанный в 2012 году. Он объединяет профессионалов в типографии, каллиграфии и инноваторов шрифтовой культуры. В этом году на выставке представлена уникальная работа дизайнеров, экспериментирующих со шрифтом, которые в конечном итоге «вырисовываются» в картографический плакат Москвы. В рамках форума также проходят лекции ведущих дизайнеров мира.

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