Производство оливкового масла в Португалии будет наращиваться

В основном из-за интенсивного развития оливковых рощ в Алентежу, где в 2018 году будет произведено 725 000 тонн оливок и 1,1 миллиона гектолитров оливкового масла.

Сектор оливковых рощ и оливкового масла является доминирующей темой первого издания Agro News BCP Банка Миллениум, доклада, который освещает вклад сектора в торговый баланс Португалии в размере около 250 млн. евро по данным на 2018 год.

Исследование этого сектора показывает, что в стране существует 361 000 гектаров оливковых рощ с общим количеством владений, а в 2018 году в 486 действующих оливковых прессах было произведено 725 000 тонн оливок и 1,1 миллиона гектолитров масла.

В 2017 году оборот сектора достиг 1,072 миллиарда евро, а экспорт, в основном в Бразилию, Испанию и Италию, - 579 миллионов евро. За последние 20 лет площадь оливковых рощ росла на 0,2% в год. Средние показатели продуктивности - около 2058 кг на гектар в Португалии (3075 кг в Алентежу).

В докладе признается, что, хотя темпы посадки новых оливковых рощ замедляются, все же ожидается, что в течение следующих десяти лет будет посажено больше площадей из расчета того, что среднегодовые цены на оливки будут варьироваться от 0,30 до 0,45 евро за килограмм, пишет ТАСС.