Прокуратура обвинила мэра португальского города в плагиате

Мэр Карлос Бернардес обвиняется государственном прокурором в плагиате, который содержится в его докторской диссертации.

В апреле этого года прокуратура уже выдвигала обвинения в адрес чиновника по поводу наличия в его диссертации 40 заимствованных у других ученых отрывков, пишет ТАСС.

Свою диссертацию под названием «Линии Торреса, стратегического туристического направления для Португалии», Бернандес защитил в декабре 2015 года, получив единогласное одобрение жюри, состаявшего из известных ученых.

«Автор докторской диссертации не применял правильно правила цитирования, то есть выдал за свои мысли чужие отрывки текста, начиная с введения (первые 19 строк), и далее во всех разделах», - говорится в обвинительном заключении прокурора.

Выдвинутое против чиновника обвинение стало важным прецедентом, который значительно скажется на работе советов по защите диссертаций, работающих в ведущих университетах Португалии