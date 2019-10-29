Прокуратура обвинила мэра португальского города в плагиате

Вторник, 29 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Прокуратура обвинила мэра португальского города в плагиате

Суд по уголовным делам Лиссабона сегодня принял решение передать суду мэра небольшого городка Торрес Ведрас.

Мэр Карлос Бернардес обвиняется государственном прокурором в плагиате, который содержится в его докторской диссертации.

В апреле этого года прокуратура уже выдвигала обвинения в адрес чиновника по поводу наличия в его диссертации 40 заимствованных у других ученых отрывков, пишет ТАСС.

Свою диссертацию под названием «Линии Торреса, стратегического туристического направления для Португалии», Бернандес защитил в декабре 2015 года, получив единогласное одобрение жюри, состаявшего из известных ученых.

«Автор докторской диссертации не применял правильно правила цитирования, то есть выдал за свои мысли чужие отрывки текста, начиная с введения (первые 19 строк), и далее во всех разделах», - говорится в обвинительном заключении прокурора.

Выдвинутое против чиновника обвинение стало важным прецедентом, который значительно скажется на работе советов по защите диссертаций, работающих в ведущих университетах Португалии

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