Районы Португалии с «оранжевым» уровнем опасности

Дуарте Кошта, командующий ANEPC, рассказал о том, что в ближайшие дни установится сухая и жаркая погода с относительной влажностью воздуха ниже 20%, температурой выше +36ºС, а также появится умеренный и сильный ветер. Такие условия повышают риск возникновения пожара в сельской местности.

«Оранжевый» уровень тревоги выставлен для следующих районов: Бежа, Браганса, Каштелу-Бранку, Эвора, Фаро, Гуарда, Порталегре, Сантарен, Вила-Реал и Визеу. «Желтый» статус сохранится для остальной части страны.

Национальное управление предварительно разместило две оперативные группы: одну на базе материально-технической поддержки Vila Real, а другую – в Сан-Маркуш-да-Серра, Силвеш, и пожарную команду в Барранко-ду-Велью, округе Фару.

Командующий призвал португальцев к ответственности перед лицом опасности. Напомнил о запрете разведения костров и использования огня в зонах повышенного риска возгорания. Для лесов и сухих районов Португалии критический период может продлиться до 30 сентября. Дуарте Коста попросил людей не ходить в зоны пожара, чтобы «посмотреть на происшествие».

«Внезапное изменение ветра может иметь непредсказуемые последствия и вызвать более разрушительные сценарии, которые причинят вред находящимся неподалеку людям» - сказал он.