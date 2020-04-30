Ралли Португалии не состоится в 2020 году
Автомобильный клуб Португалии объявил об окончательной отмене этапа чемпионата мира по ралли из-за пандемии коронавируса.
Ралли должно было пройти 21-24 мая, однако в марте было отложено на неопределенный срок. Предполагалось, что гонка может состояться в октябре. Организаторы уже подали заявку на проведение ралли Португалии в мае следующего года, пишет sports.ru.
На данный момент следующим этапом сезона-2020 является ралли Кении, запланированное на 16-19 июля.