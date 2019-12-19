Раскрыт военный план испанского диктатора по вторжению в Португалию

Об этом заявил на этой неделе известный испанский историк Мануэль Рос Агудо, которые обвинил некоторых ученых, которые, по его словам, сочувствуют Франко в «преуменьшении» значения «детального» плана вторжения в Португалию, составленного по его приказу. «Этот франкистский сектор отрицает, что у Франко были моменты сильного искушения» отказаться от нейтралитета Испании во Второй мировой войне и присоединиться к нацистской Германии и фашистской Италии, - сказал Рос Агудо репортеру агентства Lusa в Мадриде.

Историк и профессор университета является автором книги 2008 года «Великое искушение», в которой раскрыт очень подробный военный план по вторжению в Португалию, составленный в 1940 году, который Франко держал в секрете до своей смерти в 1975 году. Рос Агудо сказал, что у него «нет доказательств», которые заставили бы его думать, что целью Франко было политическое объединение Пиренейского полуострова. Скорее, утверждал он, диктатор готовился к вероятной реакции Британии, если Испания перестанет быть нейтральной страной и вместо этого присоединится к Германии и Италии. «Это план войны был направлен против Англии. Если бы Испания отказалась от нейтралитета и вторгнется в Гибралтар, Англия оккупировала бы Канарские острова и тогда бы Франко напал в Португалию, чтобы нанести ответный удар», - пояснил он.

Рос Агудо написал свою книгу на основе 99-страничного документа, хранящегося в Фонде Франциско Франко, в котором подробно описан план вторжения в Португалию. Документ включает в себя карты маршрута, по которому должна следовать армия, имитируя блицкриг немецкого вермахта, чтобы с полной скоростью оккупировать соседнюю страну вплоть до Лиссабона. План оккупации Португалии предусматривает развертывание военной группировки из 250 000 солдат и их наступление по суше, пишет ТАСС.

Группировки войск должны были двигаться по двум линиям, чтобы разделить страну и облегчить контроль над всей её территорией. В то же время испанские военно-воздушные силы должны были атаковать авиабазы в Португалии, разрушать узлы связи, поддерживать сухопутную армию и патрулировать побережье, ожидая возможного вторжения со стороны Великобритании, старейшего военного союзника Португалии. И Испания, и Португалия были официально нейтральными во время Второй мировой войны.