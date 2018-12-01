Расширение метро в Лиссабоне угрожает Акведуку

Суббота, 01 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Расширение метро в Лиссабоне угрожает Акведуку

Строительство кольцевой линии метро в Лиссабоне может поставить под угрозу несколько национальных памятников, таких как Акведук и Жардим да Эштрела.

Об этом говорится в официальном сообщении о проекте по воздействию на окружающую среду Declaração de Impacto Ambiental (DIA).

Согласно DIA, «из-за вибраций, свойственных раскопкам», проект «может вызвать негативные последствия» для Акведука (Aqueduto das Águas Livres) и Фонтана Надежды (ChafarizdaEsperança) в зоне Эштрелы, которые классифицируются как национальные памятники.

В DIA настоятельно рекомендовано, чтобы «программы вмешательства были своевременно рассчитаны, запланированы и разрешены» Муниципальным департаментом мобильности и транспорта мэрии Лиссабона.

Проект расширения Лиссабонского метрополитена рассчитан почти на 4 года, инвестиции составят 210,2 млн евро. Строительные работы рассчитаны на 68 месяцев, которые должны будут начаться в первой половине 2019 года и закончены в 2023 году.

Линия метро соединит станции Rato и CaisdoSodré, а кольцевая линия получится из соединения CampoGrande с Зеленой и Желтой линиями метро.

Остальные линии будут работать как радиальные - Желтая линия (Odivelas - Telheiras), Синяя линия (Reboleira - SantaApolónia) и Красная линия (S. Sebastião - Aeroporto).

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