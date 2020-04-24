Разницу в смертности в Испании и Португалии объяснили

Пятница, 24 Апрель 2020 Португалия Португалия

Разницу в смертности в Испании и Португалии объяснили

Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили.

Несмотря на то что Португалия граничит с Испанией, где наблюдается один из самых высоких уровней смертности от пневмонии COVID-19, летальность там гораздо ниже. Разницу объяснили в издании Business Insider.

Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля. Страна ввела жесткий карантин еще 13 марта, когда там было выявлено 112 зараженных коронавирусом. Испания с 6 тысячами случаев инфицирования сделала это на сутки позже.

По мнению журналистов, Португалию «спасло» и географическое положение: она граничит с одной страной. Лиссабон также строго регулировал, кто попадает в инфекционные больницы: людей с симптомами средней тяжести оставляли дома. Поскольку в клиниках оставались только пациенты в тяжелом состоянии, система здравоохранения испытывала меньшую нагрузку.

Среди других причин: сговорчивость политиков, которые действовали в одном ключе, и меньшая загрязненность воздуха.

По последним данным, в Португалии зарегистрированы 20 тысяч зараженных коронавирусом; 735 человек умерли, 610 пациентов вылечились. В Испании подтверждено более 200 тысяч случаев заражения; 21,2 тысячи человек умерли, 77,3 тысячи — вылечились.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)