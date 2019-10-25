Ребенок без глаз и носа родился в Португалии

Он уверял родителей, что с малышом все в порядке.

Родриго появился на свет в городе Сетубал 7 октября. Марлен Симау и Давид Рибейро были ошеломлены, обнаружив, что ребенок — инвалид. Врач неоднократно говорил им, что мальчик здоров. У новорожденного нет глаз, носа, частично отсутствует череп, пишет news.ru.

Медики заявили родителям, что их ребенок не проживет и нескольких часов, однако их прогнозы не подтвердились. Родриго самостоятельно дышит и кушает из бутылочки. Марлен не отходит от сына с самого его рождения.

Было начато расследование, в ходе которого выяснилось, что до этого несколько рожениц уже жаловались на халатность специалиста.