Ребенок без глаз и носа родился в Португалии

Пятница, 25 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Ребенок без глаз и носа родился в Португалии

Португальского акушера Артура Корвальо, проглядевшего на УЗИ дефекты во внешности ребенка, отстранили от работы.

Он уверял родителей, что с малышом все в порядке.

Родриго появился на свет в городе Сетубал 7 октября. Марлен Симау и Давид Рибейро были ошеломлены, обнаружив, что ребенок — инвалид. Врач неоднократно говорил им, что мальчик здоров. У новорожденного нет глаз, носа, частично отсутствует череп, пишет news.ru.

Медики заявили родителям, что их ребенок не проживет и нескольких часов, однако их прогнозы не подтвердились. Родриго самостоятельно дышит и кушает из бутылочки. Марлен не отходит от сына с самого его рождения.

Было начато расследование, в ходе которого выяснилось, что до этого несколько рожениц уже жаловались на халатность специалиста.

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