Renault построит «умную» энергосистему на острове в Португалии

А в часы пиковых нагрузок, напротив, отдавать сети неизрасходованный заряд. Кроме того, старые батареи от электромобилей компания Renault предлагает использовать в качестве систем хранения энергии в домах, на солнечных и ветровых электростанциях, пишет news.finance.ua.

Renault собирается объединить свои электрические автомобили и системы хранения энергии в единую сеть, чтобы превратить португальский Порту-Санту в «умный электрический остров». На острове постоянно проживает около 5000 человек, и там уже установлены солнечные и ветровые электрогенераторы. Теперь французский автопроизводитель собирается электрифицировать автопарк и оснастить Порту-Санту системами хранения энергии, чтобы использование возобновляемых источников стало максимально эффективным.

На первой стадии проекта 20 добровольцев из Порту-Санту получат 14 электрокаров Zoe и 6 Kangoo Z.E. для повседневного использования. Автомобили можно будет заряжать на 40 «умных» зарядных станциях, которые компании EEM и Renault установят на острове.

На второй стадии, ближе к концу 2018 года, электрокары можно будет интегрировать в энергосистему острова. Концепция довольно проста: их аккумуляторы смогут накапливать электроэнергию, когда предложение превышает спрос (например, в полдень, когда солнце особенно активно, или ночью, когда сильный ветер обеспечивает выработку электричества). А в семь-девять вечера, когда люди одновременно готовят, смотрят телевизор и включают стиральные машинки, батареи электромобилей могут отдавать неизрасходованный за день заряд, поддерживая сеть.