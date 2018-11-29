Ресторан в Лиссабоне с интерьером от украинского дизайнера

Заведение является первым в глобальной сети фаст-фуд-ресторанов традиционной португальской кухни и расположено в современном районе Лиссабона, пишет his.ua.

По замыслу заказчиков, интерьер ресторана сочетает португальские традиции и узнаваемый стиль Ярослава Галанта.

Концепция заведения включает основные цвета бренда и цитаты из португальской культуры, пишет 24tv.ua.

В интерьере ресторана присутствует гармоничное сочетание красного, желтого и голубого, которые ассоциируются с невероятной природой Португалии и азулежу – керамическая плитка, которая украшает интерьеры и экстерьеры старинных португальских домов.

Ощущение уюта на берегу Атлантического океана добавляют огромные плетеные абажуры, бревна-дрова, белый мрамор и металлические конструкции, которые, будто бы беседуют с гостями на языке местных традиций.