Ресторан в Лиссабоне с интерьером от украинского дизайнера

Четверг, 29 Ноябрь 2018 Португалия Португалия

Ресторан в Лиссабоне с интерьером от украинского дизайнера

Студия украинского дизайнера Yaroslav Galant innovative designe завершила работу над интерьером ресторана Bairrista в Лиссабоне.

Заведение является первым в глобальной сети фаст-фуд-ресторанов традиционной португальской кухни и расположено в современном районе Лиссабона, пишет his.ua.

По замыслу заказчиков, интерьер ресторана сочетает португальские традиции и узнаваемый стиль Ярослава Галанта.

Концепция заведения включает основные цвета бренда и цитаты из португальской культуры, пишет 24tv.ua.

В интерьере ресторана присутствует гармоничное сочетание красного, желтого и голубого, которые ассоциируются с невероятной природой Португалии и азулежу – керамическая плитка, которая украшает интерьеры и экстерьеры старинных португальских домов.

Ощущение уюта на берегу Атлантического океана добавляют огромные плетеные абажуры, бревна-дрова, белый мрамор и металлические конструкции, которые, будто бы беседуют с гостями на языке местных традиций.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья