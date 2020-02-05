Риэлторы Португалии пытаются спасти «золотые визы»

Сообщество профессионалов рынка недвижимости Португалии выступило резко против объявленных в конце января ограничений в национальной программе «золотой визы».

Их сформулировала правящая Социалистическая партия Португалии в рамках поправок в бюджет. Предлагается не предоставлять ВНЖ тем, кто покупает недвижимость в Лиссабоне и Порту, а также ввести подоходный налог для иностранных пенсионеров в размере 10% (сейчас они его не платят).

Цены на недвижимость в двух крупнейших городах страны поднялись за последние годы, и дальше подогревать этот рынок нецелесообразно. К тому же Евросоюз резко критикует программы «золотой визы» из опасения, что с их помощью европейские паспорта могут получить члены преступных сообществ, пишет prian.ru.

Представители отрасли считают, что это попытка зарезать курицу, которая несёт золотые яйца, передаёт Portugal Resident. Так, Рейс Кампос из Португальской конфедерации строительства и недвижимости заявил, что предлагаемые изменения ставят под угрозу существование двух программ, которые привлекают миллиарды евро иностранных инвестиций и уже дали «беспрецедентные результаты». Этот рынок только в прошлом году «принес 5,4 млрд евро в сектор недвижимости», – подчеркнул он.

Впрочем, данные пограничной службы Португалии (SEF) почти на порядок меньше: 742 млн евро. По её сведениям, за год было выдано 1 245 «золотых виз».

С точки зрения Конфедерации, стоило бы, напротив, расширить сферу действия «золотых виз» и особого налогового режима для непостоянных резидентов, а не разрушать «конкурентное преимущество, на создание которого ушли годы».

Португальская Ассоциация профессионалов в сфере недвижимости (APEMIP) также объявила о своем «решительном несогласии» с планами Социалистической партии, которые должны удовлетворить местных левых и в определенной степени – ЕС. Президент ассоциации Луис Лима согласился с необходимостью внести коррективы в программу «золотых виз» для наиболее конкурентных регионов. «Но полностью исключить эти области из программы означало бы изменить правила в середине игры, дав сильный отрицательный сигнал потенциальным покупателям», – сказал он. В качестве контрмеры Лима высказался за увеличение минимальных инвестиций. Например, в наиболее привлекательных районах порог входа может быть изменён с нынешних 500 000 до 1 млн евро.