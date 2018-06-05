Роналдо исключил Роналду

Вторник, 05 Июнь 2018 Португалия Португалия

Роналдо исключил Роналду

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо составил символическую сборную лучших игроков в истории, не включив в нее нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

В числе 11 игроков своей «команды мечты» бывший футболист назвал вратаря Джанлуиджи Буффона, защитников Кафу, Паоло Мальдини, Фабио Каннаваро и Роберто Карлоса, полузащитников Андреа Пирло, Зинедина Зидана и Диего Марадону, нападающих Лионеля Месси и Пеле, а также самого себя.

Роналдо проигнорировал пятикратного обладателя «Золотого мяча», который 26 мая в пятый раз в карьере выиграл кубок Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала». Помимо этого, 33-летний Роналду становился чемпионом Европы в 2016-м году.

Как и Роналду, в бытность игроком Роналдо выступал в составе мадридского «Реала». Вместе со «сливочными» бразилец дважды становился чемпионом Испании. Роналдо дважды выигрывал чемпионат мира по футболу - в 1994-м и 2002-м. Кроме того, бразилец известен по выступлениям в каталонской «Барселоне», итальянских клубах «Интернационале» и «Милан».

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