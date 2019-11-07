Роналдо намерен купить португальский клуб

Четверг, 07 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Роналдо намерен купить португальский клуб

Бывший нападающий «Барселоны» и «Реала» Роналдо заявил, что у него возникла идея приобрести португальский клуб.

-Я искал клуб для покупки и уже смотрел в Англии, во втором дивизионе. Команды из первого дивизиона очень дорогие, и даже из второго тоже. И тогда я стал приглядываться к клубам Португалии. Я все еще хочу приобрести команду из этой страны, — сказал Роналду.

Напомним, что с сентября прошлого года Роналдо является владельцем «Вальядолида», контрольный пакет акций которого обошелся ему в 30 миллионов долларов, пишет news.sportbox.ru.

В турнирной таблице чемпионата Испании после 12 матчей «Вальядолид» занимает 13 место с 17 очками.

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