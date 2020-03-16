Роналду бесплатно отдаст свои отели в Португалии под больницы

Он объявил, что бесплатно отдает свои отели в Португалии под больницы, передает Marca.

В настоящее время Роналду находится на карантине в своем доме на Мадейре. Он принял такое решение после того, как коронавирус был выявлен у его партнера по "Ювентусу" Даниеле Ругани. Возвращаться в Италию, где вирус распространяется очень активно, он пока не планирует, пишет rg.ru.

Также Роналду готов оплатить все необходимые расходы по поддержанию работы открывшихся больниц, в том числе выплачивая заработную плату медицинскому персоналу.