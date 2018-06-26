Роналду: «Цель выполнена. Вперед, Португалия»

В Барселоне - самые высокие зарплаты в Испании в сфере IT

Зарплаты профессионалов, работающих в сфере высоких технологий, в Барселоне на 5% выше, чем в Мадриде и более чем на 20% выше, чем в остальных столицах автономных областей Испании.

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