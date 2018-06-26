Роналду: «Цель выполнена. Вперед, Португалия»
Сборная Португалии сыграла вничью с национальной командой Ирана в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.
Встреча, проходившая в Саранске, завершилась со счетом 1:1.
Единственный гол у сборной Португалии на счету Рикарду Куарежмы (45-я минута).
У иранцев отличился Ансарифард, успешно реализовав пенальти на 93-й минуте.
Португальцы набрали пять очков и вышли в плей-офф ЧМ-2018.
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