Роналду: «Цель выполнена. Вперед, Португалия»

Вторник, 26 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Роналду: «Цель выполнена. Вперед, Португалия»

Сборная Португалии сыграла вничью с национальной командой Ирана в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.

Встреча, проходившая в Саранске, завершилась со счетом 1:1.

Единственный гол у сборной Португалии на счету Рикарду Куарежмы (45-я минута).

У иранцев отличился Ансарифард, успешно реализовав пенальти на 93-й минуте.

Португальцы набрали пять очков и вышли в плей-офф ЧМ-2018.

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