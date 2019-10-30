Роналду: играл бы только в важных матчах

«Если бы это зависело от меня, я бы принимал участие только в важных матчах. Играл бы за сборную Португалии и в Лиге чемпионов», — цитирует игрока France Football.

По его словам, подобные встречи больше всего мотивируют его, так как многое поставлено на кон. Он подчеркнул, что ему нравится играть под большим давлением, пишет russian.rt.com.

«Тем не менее нужно быть профессионалом, уважать свою семью и клуб, который вы представляете и который платит вам. Нужно делать всё возможное каждый день», — сказал Роналду.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту по итогам сезона. Он перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. С тех пор он провёл 53 матча за бьянконери, в которых забил 33 мяча и отдал 11 результативных передач.