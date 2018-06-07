Роналду может продолжить карьеру в клубах Италии

Четверг, 07 Июнь 2018 Португалия Португалия

Роналду может продолжить карьеру в клубах Италии

Португальский нападающий испанского «Реала» Криштиану Роналду рассматривает вариант продолжения карьеры в футбольных клубах из Италии, Франции или Англии.

33-летний нападающий объявил футболистам «Реала» о своем грядущем уходе из клуба. Одной из причин данного решения считается отказ президента «Реала» Флорентино Переса заключить с форвардом новое соглашение. Действующий контракт между «Реалом» и футболистом рассчитан до лета 2021 года.

Роналду выступает за «Реал» с 2009 года, куда он перешел из английского «Манчестер Юнайтед» за €93,4 млн, став на тот момент самым дорогим футболистом в истории. В составе «Реала» Роналду четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по два раза он победил в чемпионате Испании и Кубке страны, а также трижды - на клубном чемпионате мира. В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду трижды выиграл чемпионат Англии и по одному разу стал победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии и клубного первенства мира. В 2016 году он стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту года, четырехкратным - «Золотой бутсы» (приз лучшему бомбардиру национальных чемпионатов европейских стран), также португалец неоднократно признавался лучшим футболистом года многими организациями.

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