Роналду может продолжить карьеру в клубах Италии

33-летний нападающий объявил футболистам «Реала» о своем грядущем уходе из клуба. Одной из причин данного решения считается отказ президента «Реала» Флорентино Переса заключить с форвардом новое соглашение. Действующий контракт между «Реалом» и футболистом рассчитан до лета 2021 года.

Роналду выступает за «Реал» с 2009 года, куда он перешел из английского «Манчестер Юнайтед» за €93,4 млн, став на тот момент самым дорогим футболистом в истории. В составе «Реала» Роналду четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по два раза он победил в чемпионате Испании и Кубке страны, а также трижды - на клубном чемпионате мира. В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду трижды выиграл чемпионат Англии и по одному разу стал победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии и клубного первенства мира. В 2016 году он стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту года, четырехкратным - «Золотой бутсы» (приз лучшему бомбардиру национальных чемпионатов европейских стран), также португалец неоднократно признавался лучшим футболистом года многими организациями.