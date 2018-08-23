Роналду назвал второй любимый вид спорта
Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своих предпочтениях среди других видов спорта.
Слова 33-летнего форварда передает O Bola.
«Мне нравится Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), люблю смотреть поединки. Также смотрю теннис и баскетбол. Пинг-понг — второй любимый вид спорта. В нем я хорош», — заявил Роналду.
Португалец поддерживает дружеские отношения с бойцами UFC — ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. В феврале Роналду встретился с российским бойцом. Спортсмены обменялись подарками.
Роналду — пять раз становился обладателем «Золотого мяча». Также в активе форварда пять побед в финале Лиги чемпионов и титул чемпиона Европы в составе сборной Португалии.
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