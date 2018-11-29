Роналду не перешел в «Милан» из-за китайских владельцев

Четверг, 29 Ноябрь 2018 Португалия Португалия

Роналду не перешел в «Милан» из-за китайских владельцев

Бывший спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли заявил, что летом 2018 года клуб был заинтересован в покупке Криштиану Роналду.

«Мы действительно рассматривали этот вариант и даже обсуждали ситуацию с агентом Жорже Мендешем. Нам было известно о проблемах Криштиану в «Реале». Мы обсуждали и зарплату, и все остальное, но затем китайские владельцы заблокировали переговоры из-за неустойчивой ситуации.

Будь тогда в руководстве нынешние владельцы «Милана», Криштиану сейчас играл бы в красно-черной футболке», — цитирует Мирабелли Sportitalia.

Роналду был приобретен туринским «Ювентусом» за 112 млн евро, пишет gazeta.ru.

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