Роналду оценил Россию

Понедельник, 11 Июнь 2018 Португалия Португалия

Роналду оценил Россию

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду оценил условия проживания на базе «Сатурн» в подмосковном Кратове.

«Здесь трибуна на 500 мест, но Московская область получила чуть меньше билетов - 30 штук ушли в школу раменского "Сатурна". По условиям, это одна из лучших баз, это общепризнанный факт. Сборная Португалии приехала, и Роналду доволен», - рассказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Сборная Португалии прилетела в аэропорт Жуковский вечером в субботу, 9 июня. Футболистов встретили караваем. На протяжении чемпионата мира команда будет жить и тренироваться на базе в Кратове.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Португальцы сыграют в группе против команд Испании, Марокко и Ирана.

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