Роналду окажет помощь больницам Португалии в борьбе с коронавирусом

Понедельник, 23 Март 2020 Португалия Португалия

Роналду окажет помощь больницам Португалии в борьбе с коронавирусом

Разрабатывающий вакцину против коронавируса доктор просит Роналду помочь.

Неаполитанский профессор Паоло Аскерто, который экспериментирует с препаратом против коронавирусной инфекции, попросил помочь в разработке вакцины форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает Tuttosport.

Доктор заявил, что его опыт в борьбе против раковых заболеваний может помочь одолеть новую инфекцию, пишет gazeta.ru.

«Я онколог и занимаюсь в основном опухолями кожи и иммунотерапией больших опухолей. Препарат, испытываемый мной, используется для лечения побочных эффектов иммунотерапии. В этом контексте дыхательная недостаточность аналогична коронавирусу», — сказал Аскерто.

В заключение профессор добавил, что Роналду может сыграть роль в изобретении вакцины.

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