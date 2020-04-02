Роналду отправил миллион евро в больницы Лиссабона
Криштиану Роналду отправил около миллиона евро на борьбу с пандемией коронавируса трем отделениям интенсивной терапии в больницах Лиссабона и Порту.
Об этом сообщает новостной портал JuveFC.
Согласно данным источника, новое отделение одной из больниц Порту в качестве благодарности было названо в честь благотворителей, пишет regnum.ru.
В «Ювентусе», по предварительным данным, заразилась три футболиста. Криштиану находится на карантине в родной Португалии.