Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram

Четверг, 30 Январь 2020 Португалия Португалия

Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал автором исторического достижения.

Пятикратному обладателю «Золотого мяча» покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией, пишет gazeta.ru.

«Ничего себе, 200 миллионов! Спасибо всем, что идете вместе со мной в этом путешествии изо дня в день», — порадовался Криштиану.

Стоит отметить, что ближайшими преследователями футболиста являются американская певица Ариана Гранде (173 млн) и ее соотечественник, актер Дуэйн «Скала» Джонсон (170 млн).

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