Роналду подарил бутсы всей женской сборной Португалии до 17 лет

Женская юношеская сборная пробилась в решающую часть квалификации Евро-2020 благодаря победе над Латвией (4:0) и получила в подарок бутсы для всей команды от Роналду.

-Надеюсь, с помощью этих бутс вы исполните свою мечту, — написал Роналду в письме, приложенном к подарку. — Когда я был ребенком, у меня была безумная, но очень отчетливая мечта. Я посвятил жизнь своей мечте. В зале, на тренировках я делал все, чтобы она стала реальностью. Важно иметь мечту, но еще важнее работать для ее осуществления. Надеюсь, вы тоже сможете реализовать свою мечту. Поздравляю с квалификацией в следующий раунд. Сохраняйте концентрацию и стремитесь к победе.

Роналду является чемпионом Европы и победителем Лиги наций в составе сборной Португалии, пишет news.sportbox.ru.

В этом сезоне 34-летний форвард провел семь матчей в чемпионате Италии, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.