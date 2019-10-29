Роналду подарил бутсы всей женской сборной Португалии до 17 лет
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подарил бутсы футболисткам женской национальной команды Португалии до 17 лет.
Женская юношеская сборная пробилась в решающую часть квалификации Евро-2020 благодаря победе над Латвией (4:0) и получила в подарок бутсы для всей команды от Роналду.
-Надеюсь, с помощью этих бутс вы исполните свою мечту, — написал Роналду в письме, приложенном к подарку. — Когда я был ребенком, у меня была безумная, но очень отчетливая мечта. Я посвятил жизнь своей мечте. В зале, на тренировках я делал все, чтобы она стала реальностью. Важно иметь мечту, но еще важнее работать для ее осуществления. Надеюсь, вы тоже сможете реализовать свою мечту. Поздравляю с квалификацией в следующий раунд. Сохраняйте концентрацию и стремитесь к победе.
Роналду является чемпионом Европы и победителем Лиги наций в составе сборной Португалии, пишет news.sportbox.ru.
В этом сезоне 34-летний форвард провел семь матчей в чемпионате Италии, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.