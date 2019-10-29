Роналду подарил бутсы всей женской сборной Португалии до 17 лет

Вторник, 29 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Роналду подарил бутсы всей женской сборной Португалии до 17 лет

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подарил бутсы футболисткам женской национальной команды Португалии до 17 лет.

Женская юношеская сборная пробилась в решающую часть квалификации Евро-2020 благодаря победе над Латвией (4:0) и получила в подарок бутсы для всей команды от Роналду.

-Надеюсь, с помощью этих бутс вы исполните свою мечту, — написал Роналду в письме, приложенном к подарку. — Когда я был ребенком, у меня была безумная, но очень отчетливая мечта. Я посвятил жизнь своей мечте. В зале, на тренировках я делал все, чтобы она стала реальностью. Важно иметь мечту, но еще важнее работать для ее осуществления. Надеюсь, вы тоже сможете реализовать свою мечту. Поздравляю с квалификацией в следующий раунд. Сохраняйте концентрацию и стремитесь к победе.

Роналду является чемпионом Европы и победителем Лиги наций в составе сборной Португалии, пишет news.sportbox.ru.

В этом сезоне 34-летний форвард провел семь матчей в чемпионате Италии, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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