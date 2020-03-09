Роналду поделился эмоциями после тысячи проведенных матчей

Тысячным для игрока стал матч против «Интера» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Встреча окончилась победой туринского клуба со счетом 2:0, а Роналду позднее выразил благодарность всем игрокам, с которыми когда-либо выступал, семье и друзьям, пишет gazeta.ru.

«Так горжусь тем, что достиг отметки в тысячу официальных игр в своей карьере, и очень важной победой, которая снова вывела нас на первое место!» — написал форвард в Twitter.