Роналду поделился эмоциями после тысячи проведенных матчей

Понедельник, 09 Март 2020 Португалия Португалия

Роналду поделился эмоциями после тысячи проведенных матчей

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после того, как достиг отметки в тысячу сыгранных матчей.

Тысячным для игрока стал матч против «Интера» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Встреча окончилась победой туринского клуба со счетом 2:0, а Роналду позднее выразил благодарность всем игрокам, с которыми когда-либо выступал, семье и друзьям, пишет gazeta.ru.

«Так горжусь тем, что достиг отметки в тысячу официальных игр в своей карьере, и очень важной победой, которая снова вывела нас на первое место!» — написал форвард в Twitter.

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