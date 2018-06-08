Роналду принял окончательное решение

Футболист недоволен действиями президента клуба Флорентино Переса и генерального директора Хосе Анхеля Санчеса, которые, по словам Роналду, обещали продлить с ним контракт на улучшенных условиях. На днях руководство «сливочных» сообщило агенту португальца Жорже Мендешу, что «Королевский клуб» не может удовлетворить запросы футболиста.

О возможном уходе из «Реала» Роналду сообщил после победы в финале Лиги чемпионов 26 мая. Одной из причин мог стать отказ клуба помочь португальцу решить проблемы с испанской налоговой службой. Португалец обвиняется в уклонении от уплаты налогов с 2011 по 2014 год. До 15 июня Роналду должен выплатить 28 миллионов евро.