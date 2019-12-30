Роналду признали лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Ранее лучшим игроком он также был признан в 2011, 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards, пишет sportrbc.ru.

Церемония вручения награды состоялась в Дубае. На мероприятие футболист пришел в сопровождении невесты Джорджины Родригес и старшего сына.

34-летний спортсмен стал обладателем этой награды в шестой раз. Ранее лучшим игроком он также был признан в 2011, 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. В 2019 году Роналду в составе «Ювентуса» выиграл чемпионат Италии, а в составе сборной Португалии стал победителем Лиги наций УЕФА.

В июле Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в Instagram. Согласно данным портала Hopper, рекламный пост в аккаунте португальского футболиста стоит $975 тыс. На втором и третьем местах также оказались футболисты — бразильский нападающий ПСЖ Неймар (722 тыс. долларов) и аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси (648 тыс. долларов).