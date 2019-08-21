Роналду признался, что заплатил обвинявшей его в изнасиловании модели

Португальский футболист Криштиану Роналду публично признал, что заплатил обвинявшей его в изнасиловании американке Кэтрин Майорга 375 тысяч за молчание об их связи. Деньги, по словам спортсмена, были вручены для того, чтобы модель не распространялась об интимных подробностях.



При этом сам нападающий «Ювентуса» отрицает факт изнасилования, настаивая на том, что выплата не является признанием вины, а лишь способом избежать распространения интимных подробностей.



Напомним, модель Кэтрин Майорга спустя 10 лет неожиданно вспомнила о проведенной ночи с футболистом. По ее словам, она подверглась изнасилованию и 10 лет после инцидента страдала от посттравматического синдрома. Майорга заявила в полицию Лас-Вегаса. Однако, полиция не нашла достаточных доказательств вины Роналду, после чего Майорга подала к португальцу гражданский иск.