Роналду признан футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Португалии Криштиану Роналду был награжден премией Globe Soccer Awards в номинации «Лучший футболист 2018 года».
Церемония вручения прошла в Дубае. Награда учреждена Европейской ассоциацией клубов и Европейской ассоциацией футбольных агентов.
В номинации «Лучший главный тренер» победу одержал наставник сборной Франции Дидье Дешам, лучшим клубом был назван мадридский «Атлетико», пишет gazeta.ru.
Лучшим агентом года признан португалец Жорже Мендеш, а лучшим спортивным директором — итальянец Фабио Паратичи («Ювентус»).