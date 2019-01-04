Роналду признан футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Испания: с 1 января 2019-го подешевел общественный транспорт С 1 января 2019 года в 18 муниципалитетах Барселоны транспортной зоны 2 подешевел общественный транспорт. Подробнее

Португалия: автотопливо – дешевеет Цены на автотопливо снижаются уже три месяца подряд. Подробнее