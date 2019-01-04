Роналду признан футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Пятница, 04 Январь 2019 Португалия Португалия

Роналду признан футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Португалии Криштиану Роналду был награжден премией Globe Soccer Awards в номинации «Лучший футболист 2018 года».

Церемония вручения прошла в Дубае. Награда учреждена Европейской ассоциацией клубов и Европейской ассоциацией футбольных агентов.

В номинации «Лучший главный тренер» победу одержал наставник сборной Франции Дидье Дешам, лучшим клубом был назван мадридский «Атлетико», пишет gazeta.ru.

Лучшим агентом года признан португалец Жорже Мендеш, а лучшим спортивным директором — итальянец Фабио Паратичи («Ювентус»).

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