Роналду рассказал, при каком условии уйдёт из сборной Португалии
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём будущем в сборной Португалии по футболу.
«Я не закрываю дверь в сборную Португалии. Пока у меня есть мотивация и силы, я всегда готов прибыть в расположение команды. Покину сборную, только когда меня перестанут приглашать», — сказал Роналду AS.
Он добавил, что не исключает своего участия в чемпионате мира в Катаре в 2022 году, пишет russian.rt.com.
Ранее Роналду призвал бороться с лесными пожарами в Амазонии.