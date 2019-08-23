Роналду рассказал, при каком условии уйдёт из сборной Португалии

Пятница, 23 Август 2019 Португалия Португалия

Роналду рассказал, при каком условии уйдёт из сборной Португалии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём будущем в сборной Португалии по футболу.

«Я не закрываю дверь в сборную Португалии. Пока у меня есть мотивация и силы, я всегда готов прибыть в расположение команды. Покину сборную, только когда меня перестанут приглашать», — сказал Роналду AS.

Он добавил, что не исключает своего участия в чемпионате мира в Катаре в 2022 году, пишет russian.rt.com.

Ранее Роналду призвал бороться с лесными пожарами в Амазонии.

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