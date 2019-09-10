Роналду раздал автографы литовским болельщикам в Вильнюсе

По большей части всех интересовали вовсе не остановившиеся там действующие чемпионы Европы – сборная Португалии, а главная звезда этой команды Криштиану Роналду, пишет lt.sputniknews.ru.

К радости поклонников, Роналду не стал игнорировать собравшихся на него посмотреть болельщиков и болельщиц (последних было даже больше), и в течение пары минут звезда мирового футбола терпеливо раздавал автографы и сделал с десяток селфи.

Главный тренер португальцев Фернандо Сантуш вместе с известным в прошлом игроком сборной Жоао Пинту, работающим теперь в Национальной федерации, в день прилета команды выбрались на прогулку по Старому городу и посетили вильнюсский Кафедральный собор.

На официальной предматчевой пресс-конференции Роналду не было. Вместе с Сантушем к журналистам вышел защитник Жозе Фонте, выступающий за французский "Лилль". И тренер, и игрок были корректны в своих оценках перед матчем с Литвой, стараясь ограничиваться общими фразами.

По поводу знаменитого газона на стадионе LFF высказались в том плане, что обе команды будут находиться в равных условиях, но Португалия, конечно, приехала за победой и сделает все для этого. Сантуш отметил, что литовцы наверняка построят игру на контратаках, и здесь самое главное для его подопечных – не потерять бдительность.

Отборочный матч чемпионата Европы – 2020 Литва – Португалия начнется в Вильнюсе 10 сентября в 21:45.