Роналду – самый высокооплачиваемый футболист

Пятница, 14 Сентябрь 2018 Португалия Португалия

Роналду – самый высокооплачиваемый футболист

Роналду зарабатывает как минимум в три раза больше любого другого футболиста в Италии.

Зарплата португальского форварда составляет 31 млн евро в год
Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду зарабатывает 31 млн евро в год, что более чем в три раза превышает зарплату любого другого футболиста чемпионата Италии, пишет Football Italia .
10 июля Роналду перешел из мадридского «Реала» в «Ювентус» за 100 млн евро. В составе туринского клуба он провел три матча в чемпионате Италии и не забил ни одного гола.
Второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Италии занимает аргентинский нападающий «Милана» Гонсало Игуаин, который был арендован у «Ювентуса» перед стартом сезона. Его зарплата - 9,5 млн евро в год. Третье место занимает - аргентинский форвард «Ювентуса» Пауло Дибала (7 млн евро), четвертое - боснийский полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич (6,5 млн евро), пятое - еще один игрок «Ювентуса» Дуглас Коста из Бразилии (6 млн евро). Также 6 млн евро получает итальянский вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма.
Криштиану Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.
В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года.

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