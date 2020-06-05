Роналду стал первым в мире футболистом-миллиардером

Доход 35-летнего португальца за прошлый год составил 105 млн долларов после уплаты налогов, а его суммарное состояние достигло 1 млрд долларов. Об этом пишет Forbes.

Из них 650 млн Роналду заработал непосредственно на футбольном поле, остальное - неспортивные доходы, преимущественно реклама. Отмечается, что Роналду стал первым в истории футбола игроком с миллиардным состоянием, однако третьим - среди всех спортсменов. Первым в 2009 году статуса миллиардера достиг американский гольфист Тайгер Вудс, а в 2017 году это сделал его соотечественник, боксер Флойд Мэйвезер. Кроме того, Роналду стал первым пользователем Instagram с 200 миллионами подписчиков в Instagram. А с учетом его подписчиков в других соцсетях - Facebook и Twitter - суммарно армия поклонников футболиста составляет около 427 миллионов, что делает его самым популярным спортсменом на планете.