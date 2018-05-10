Роналду - супергерой?

Студия, занимающаяся продюсированием комиксов и мультфильмов, совместно с компанией VMS Communications запускает проект «Striker Force 7», в котором португалец будет супергероем.

«Striker Force 7» будет охватывать мультипликационную продукцию, комиксы, игры и цифровой контент.

«Я всегда был фанатом супергероев и очень рад поучаствовать в создании новой анимационной серии.

Я считаю, что точно так же, как футбол объединяет культуры и людей по всему миру, это делают анимационные персонажи и герои.

Поэтому я воодушевлением хочу объединить в рамках этого проекта две страсти - футбол и супергероев - и поделиться этим с фанатами», - заявил Роналду.

«Криштиану Роналду своим стремлением, трудолюбием и выдающейся игрой вдохновил миллионы людей по всему миру.

Он реально существующий супергерой поколения», - поделился впечатлениями глава Graphic India Шарад Деваражан.