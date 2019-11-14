Роналду сыграет в ближайших матчах сборной Португалии

— Все хотят говорить о нем, потому что он лучший игрок в мире. Криштиану здесь, его призвали, он в хорошей форме, и он будет играть, — сказал Сантуш.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что в «Ювентусе» беспокоятся о физическом состоянии португальца. На одной из тренировок «старой синьоры» Роналду получил удар по правому колену, который вызвал легкое воспаление коллатеральной связки.

Отмечалось, что из-за этого Роналду был заменен по ходу вторых таймов в матчах с «Локомотивом» (2:1) в Лиге чемпионов и «Миланом» (1:0) в чемпионате Италии, пишет news.sportbox.ru.

Сборная Португалии примет Литву 14 ноября, а выездной матч с Люксембургом пройдет 17 ноября.