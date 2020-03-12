Роналду вернется из Португалии в Италию по специальному разрешению

Четверг, 12 Март 2020 Португалия Португалия

Роналду вернется из Португалии в Италию по специальному разрешению

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду вернется из Португалии в Италию по специальному разрешению.

Правительство Португалии из-за вспышки коронавируса приняло решение отменить все рейсы в Италию, однако футболисту, который был в родной стране на праздновании дня рождения сестры, удалось получить разрешение на вылет, пишет gazeta.ru.

«Ювентус» был отправлен на карантин из-за того, что у защитника команды Даниэле Ругани был положительный тест на коронавирус.

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