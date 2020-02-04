Роналду вошел в тройку самых забивных игроков в истории футбола

Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду поднялся на третье место по числу голов в официальных матчах в истории футбола.

2 февраля Роналду забил два мяча в матче Серии А против «Фиорентины» (3:0). Теперь на счету португальца 722 гола. Он опередил немца Герда Мюллера, который забил 720 мячей. Лидирует бразилец Пеле (767), вторым идёт его соотечественник Ромарио (734), пишет news.ru.

Как писал NEWS.ru, УЕФА включил Роналду в сборную лучших игроков 2019 года. В голосовании португалец уступил Лионелю Месси, Роберту Левандовски и Садио Мане, поэтому, утверждает Daily Mail, футбольная ассоциация использовала непопулярную схему с четырьмя нападающими и двумя полузащитниками в своей символической сборной.