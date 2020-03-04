Роналду вылетел в Португалию к матери, перенесшей инсульт

Среда, 04 Март 2020 Португалия Португалия

Роналду вылетел в Португалию к матери, перенесшей инсульт

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отправился в Португалию к матери, которая сегодня перенесла ишемический инсульт.

65-летняя Мария Долореш душ Сантуш Авейру была доставлена в больницу города Фуншал на острове Мадейра. Врачи провели обследование и диагностировали у нее инсульт. В ближайшее время она будет находиться под пристальным наблюдением докторов, сообщает sport24.ru.

На 4 марта у «Ювентуса» запланирован второй полуфинальный матч Кубка Италии с «Миланом».

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