Роналду вылетел в Португалию к матери, перенесшей инсульт

65-летняя Мария Долореш душ Сантуш Авейру была доставлена в больницу города Фуншал на острове Мадейра. Врачи провели обследование и диагностировали у нее инсульт. В ближайшее время она будет находиться под пристальным наблюдением докторов, сообщает sport24.ru.

На 4 марта у «Ювентуса» запланирован второй полуфинальный матч Кубка Италии с «Миланом».