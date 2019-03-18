Роналду вызван в сборную Португалии впервые с ЧМ-2018

Понедельник, 18 Март 2019 Португалия Португалия

Роналду вызван в сборную Португалии впервые с ЧМ-2018

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии впервые с момента вылета команды с чемпионата мира 2018 года.

Об этом сообщается на сайте Федерации футбола страны.

Роналду попал в список из 25 футболистов, которые будут готовиться к матчам квалификационного раунда чемпионата Европы-2020. 22 марта сборная Португалии сыграет с Украиной, 25-го — с Сербией. Оба матча пройдут в Лиссабоне.

В октябре Роналду пропустил матчи сборной в Лиге наций. Сообщалось, что форвард отказался приезжать в расположение команды, чтобы сосредоточиться на борьбе с обвинениями в изнасиловании со стороны американки Кэтрин Майорги. Тренер Фернанду Сантуш позднее заметил, что Роналду сам попросил дать ему паузу.

34-летний форвард — рекордсмен сборной Португалии по количеству проведенных матчей (154) и забитых голов (85). В составе команды он в 2016 году выиграл чемпионат Европы. На мундиале в России португальцы сумели дойти лишь до 1/8 финала, где уступили уругвайцам.

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