Роналду вызван в сборную Португалии

Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вошел в состав сборной Португалии на финальный турнир Лиги наций УЕФА, сообщается на сайте Федерации португальского футбола (FPF).

Матчи финального этапа Лиги наций пройдут в Португалии с 5 по 9 июня. Сборная Португалии в полуфинале встретится с командой Швейцарии, а в другом полуфинале сыграют команды Нидерландов и Англии, пишет РИА Новости.

Как отмечается, всего в заявку тренерский штаб сборной во главе с Фернандо Сантушем включил 23 футболиста: