Роналду вызван в сборную Португалии

Пятница, 24 Май 2019 Португалия Португалия

Роналду вызван в сборную Португалии

Роналду вошел в состав сборной Португалии на финальный турнир Лиги наций.

Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вошел в состав сборной Португалии на финальный турнир Лиги наций УЕФА, сообщается на сайте Федерации португальского футбола (FPF).

Матчи финального этапа Лиги наций пройдут в Португалии с 5 по 9 июня. Сборная Португалии в полуфинале встретится с командой Швейцарии, а в другом полуфинале сыграют команды Нидерландов и Англии, пишет РИА Новости.

Как отмечается, всего в заявку тренерский штаб сборной во главе с Фернандо Сантушем включил 23 футболиста:

  • вратари: Бету ("Гезтепе", Турция), Жозе Са ("Олимпиакос", Греция), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон", Англия);
  • защитники: Жуан Канселу ("Ювентус", Италия), Нелсон Семеду ("Барселона", Испания), Жозе Фонте ("Лилль", Франция), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Мариу Руй ("Наполи", Италия);
  • полузащитники: Данилу Перейра ("Порту"), Рубен Невеш, Жоау Моутинью (оба - "Вулверхэмптон", Англия), Вильям Карвалью ("Бетис", Испания), Бруну Фернандеш ("Спортинг" Лиссабон), Пицци ("Бенфика");
  • нападающие: Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Англия), Жоау Фелиш, Рафаэл Силва (оба - "Бенфика"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия", Испания), Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия), Диогу Жота ("Вулверхэмптон", Англия), Диего Соуза ("Брага").

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